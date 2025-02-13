ЗМІ: у Мюнхені автомобіль збив групу людей біля залізничного вокзалу, є поранені (оновлено)

Інцидент стався приблизно за 1,5 кілометра від місця проведення Мюнхенської конференції з безпеки.

У німецькому місті Мюнхен, де завтра стартує міжнародна конференція з безпеки, автомобіль збив групу людей біля головного залізничного вокзалу.

Про це повідомляє Euronews.

Поліція Мюнхена повідомила на соцплатформі X, що на місці події перебуває багато правоохоронців.

За інформацією локальних ЗМІ, легковик збив людей, які зібралися на акцію протесту. У екстрених службах підтвердили, що є численні травми.

Reuters з посиланням на Bild пише про 15 поранених. У поліції повідомили, що їм вдалося затримати водія, поліцейські не вважають, що він становить будь-яку загрозу.

Місцевий мовник BR інформує, що внаслідок інциденту постраждали люди, які брали участь у демонстрації, пов’язаній із страйком, організованим профспілкою Verdi.