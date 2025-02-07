Делегацію України на Мюнхенській безпековій конференції очолить Президент

Головне завдання - представити бачення того, як досягнути довготривалого миру.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у коментарі виданню Associated Press підтвердив, що на Мюнхенській конференці з безпеки наступного тижня позицію нашої держави представлятиме особисто Володимир Зеленський.

За словами посадовця, українська делегація ставить за мету донести до світових лідерів та політичних експертів своє бачення досягнення довготривалого миру. На думку Єрмака, "зараз є динаміка, і ми дуже близькі закінчити цю війну по-справжньому справедливим чином, але лише за умови єдності - Росія не має отримати нагоду розділити партнерів і розділити світ".

Керівник ОП також заявив, що Україна прагнутиме обговорити варіанти безпекових гарантій для недопущення повторення російської агресії.

Єрмак підтвердив, що посланець Дональда Трампа Кіт Келлог відвідає нашу країну після конференції, і наголосив на важливості того, що будь-який мирний план американської адміністрації може бути створений лише після консультації з Україною та отримання "повної та реальної інформації".

Щодо зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського, то вона "відбудеться якомога швидше, робота вже ведеться, але конкретної дати поки немає".