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Поліція підозрює мешканку Харківщини у співпраці з окупантами

Про підозру жінці оголосили заочно.

Поліція підозрює мешканку Харківщини у співпраці з окупантами
Ілюстративне фото
Фото: Facebook/Патрульна поліція України

Співробітники поліції підозрюють 22-річну мешканку Харківської області у співпраці з окупантами.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Під час окупації селища Великий Бурлук жінка добровільно погодилася обійняти посаду “спєциаліста сєктора внутрєннєй політікі Вєлікобурлуцкого теріторіального управлєния” при так званій тимчасовій цивільній адміністрації  Купянского району”, - йдеться у повідомленні.

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На займаній посаді жінка складала службову документацію відповідно до стандартів країни-окупанта.

Дізнавачі повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

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