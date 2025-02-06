Поліція підозрює мешканку Харківщини у співпраці з окупантами

Співробітники поліції підозрюють 22-річну мешканку Харківської області у співпраці з окупантами.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Під час окупації селища Великий Бурлук жінка добровільно погодилася обійняти посаду “спєциаліста сєктора внутрєннєй політікі Вєлікобурлуцкого теріторіального управлєния” при так званій тимчасовій цивільній адміністрації Купянского району”, - йдеться у повідомленні.

На займаній посаді жінка складала службову документацію відповідно до стандартів країни-окупанта.

Дізнавачі повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.