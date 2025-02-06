СБУ: по 15 років тюрми отримали троє агентів РФ, які вчиняли підпали на об’єктах УЗ на Буковині

По 15 років ув’язнення отримали троє агентів російських спецслужб, які вчиняли підпали на об’єктах Укрзалізниці у Чернівецькій області.

Про це йдеться на сайті Служби безпеки України.

Зловмисників, серед яких – два брати і їхній знайомий - затримали торік у вересні, коли вони підпалили релейну шафу на лінії залізничного сполучення західного регіону.

Диверсантів дистанційно завербував представник російських спецслужб і спочатку дав «тестове» завдання – наносити провокативні графіті на стінах міських будівель. Тоді зловмисники отримали інструкції з підпалу енергооб’єктів, які забезпечують безперебійний рух потягів, зокрема, військових ешелонів Сил оборони.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів вилучили мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь Росії.

Суд визнав чоловіків винними за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).