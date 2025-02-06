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​Для працівників ТЦК до кінця лютого напишуть правила поводження з військовозобов’язаними

Наразі всі інциденти з працівниками ТЦК і СП розслідуються, а висновки - робляться. Натомість ворог продовжує розбурхувати ситуацію.

​Для працівників ТЦК до кінця лютого напишуть правила поводження з військовозобов’язаними
Військовозобов’язаний на комісії в ТЦК (архівне фото)
Фото: Facebook Одеського ТЦК та СП

Для працівників територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП) будуть створені спеціальні правила поводження з військовозобов’язаними.

Про це в інтерв'ю "Громадському" розповів начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

"Ми зараз починаємо роботу щодо розроблення комплаєнсу, тобто набору правил щодо дотримання військовослужбовцями ТЦК певних норм, політик, правил щодо поводження з військовозобов’язаними. І це також має бути обов’язковим для всіх. Воно буде доведено, над цим будуть працювати, люди будуть думати, як себе поводити, як здійснювати свою роботу так, щоб не порушувати прав людини й не збурювати суспільство. Бо це одна з тих чутливих точок, на яку ворог тисне й максимально цим користується", – сказав він. 

Саранцев повідомив, що ця робота має бути завершена до кінця лютого. 

Він також наголосив, що вже зараз всі інциденти з працівниками ТЦК і СП розслідуються, а висновки – робляться. Натомість ворог продовжує розбурхувати ситуацію.

"Щодо терміна «бусифікації» – скажу чесно, я хотів би, щоб він взагалі зник із нашого лексикону. Тим більше, що він також прийшов до нас саме завдяки інформаційній роботі ворога проти нас. Такі слова, як-от «бусифікація», «людолови», – це все елементи російської ІПСО. Як би це зараз не звучало, адже «російська ІПСО» вже стає мемом. Проте це все дуже легко входить у наш вжиток", – зазначив Саранцев.

Голова Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що операціями проти українських військових, а також підривами ТЦК курують структури російських ГРУ та ФСБ.

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