У Повітряних силах підтвердили збиття КАБу над Запоріжжям

Це вже не перший випадок збиття, кажуть в Повітряних силах.

Українські військові змогли збити керовану авіаційну бомбу над Запоріжжям.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Це вже не перший випадок збиття такого засобу авіаційного ураження", – сказав Ігнат.

Він зауважив, що керовані авіаційні бомби бувають різних типів, з різною бойовою частиною. Росіяни застосовують їх з літаків тактичної авіації, не заходячи в зону ураження нашої ППО – тобто вони запускають ці бомби з дистанції.

Однак Повітряні сили застосовують різні методи протидії тактичній авіації, що застосовує КАБи.

"Для протидії цій загрозі потрібен комплексний підхід – як використання засобів наземного ППО, так і авіаційної компоненти, щоб якнайдалі відганяти носіїв цих КАБів", – розповів він.

Однак у Повітряних силах не уточнили, у який спосіб вдалось уразити авіабомбу, яка вчора була збита над Запоріжжям. Там нагадали, що за 2024 рік ворог застосував проти України 39 950 керованих авіаційних бомб різних типів.