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Речник Повітряних Сил Ілля Євлаш залишив свою посаду

Військовослужбовець повідомив у соцмережах, що "час рухатися далі".

Речник Повітряних Сил Ілля Євлаш залишив свою посаду
Ілля Євлаш
Фото: Повітряні сили України

Начальник служби зв'язків із громадськістю командування Повітряних Сил ЗСУ Ілля Євлаш на своїй сторінці у мережі Facebook повідомив про припинення роботи на цій посаді.

Військовослужбовець назвав цей період свого життя незабутнім, подякував тим, хто його підтримував, та заявив, що "настав час рухатися далі", не уточнивши, чим займатиметься у майбутньому.

Євлаш був старшим офіцером служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ, очолював пресслужбу сил та засобів оборони Києва, а пізніше оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця", після чого був речником всього східного угруповання сил ЗСУ. До початку служби у 2020 році працював журналістом. 

Речником Повітряних Сил Ілля Євлаш став у березні 2024 року. 

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