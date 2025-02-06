ДСНС попередила про ворожу дезінформацію у месенджері Signal

Державна служба України з надзвичайних ситуацій не робила жодних офіційних заяв про скорочення штату чи зміну порядку реагування на виклики.

Так у ДСНС відреагували на появу ворожої дезінформації у Signal про те, що держслужба нібито дуже скорочує штат.

«Деяким користувачам месенджеру Signal з українськими номерами надійшли повідомлення нібито від ДСНС України із інформацією про значне скорочення кількості працівників служби і необхідність громадянам самостійно ліквідувати пожежі та інші надзвичайні ситуації. Повідомляємо, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій не надсилала цих повідомлень та не робила жодних офіційних заяв про скорочення штату чи зміну порядку реагування на виклики», - наголосили в ДСНС.

Відомство запевняє, що працює у штатному режимі і реагує на всі виклики громадян.

Також рятувальники наголосили - самостійна ліквідація пожеж чи інших надзвичайних ситуацій без відповідних навичок може загрожувати життю і здоров’ю.