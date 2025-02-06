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​Зеленський доручив за два тижні розробити чітку програму підтримки ВПО

"Треба допомогти цим людям на новому місці отримати нормальні квартири чи будинки".

​Зеленський доручив за два тижні розробити чітку програму підтримки ВПО
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський поставив завдання міністру фінансів Сергію Марченко і віцепрем’єру-міністру з відновлення України – міністру розвитку громад та територій Олексію Кулебі розробити протягом двох тижнів чітку програму підтримки внутрішніх переселенців.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський розповів, що зустрівся з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку, яка перебуває з візитом в Україні. 

"Сьогодні ми говорили з ЄБРР, зокрема, про те, що треба підтримувати українських переселенців – внутрішніх наших переселенців, усіх, хто був змушений їхати з дому через війну, хто втратив дім. Треба допомогти цим людям на новому місці отримати нормальні квартири чи будинки: саме це питання є найбільш важливим для мільйонів українських переселенців – свій дім. І в наших партнерів точно є ресурс, щоб допомогти із цим. Також сьогодні поставив відповідні завдання міністру фінансів Марченку та віцепремʼєр-міністру з відновлення Кулебі", - зазначив президент.

"Протягом двох тижнів має бути чітка програма – програма підтримки внутрішніх переселенців, ефективна й зрозуміла людям", - додав він. 

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