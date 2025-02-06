​Зеленський доручив за два тижні розробити чітку програму підтримки ВПО

"Треба допомогти цим людям на новому місці отримати нормальні квартири чи будинки".

Президент Володимир Зеленський поставив завдання міністру фінансів Сергію Марченко і віцепрем’єру-міністру з відновлення України – міністру розвитку громад та територій Олексію Кулебі розробити протягом двох тижнів чітку програму підтримки внутрішніх переселенців.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський розповів, що зустрівся з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку, яка перебуває з візитом в Україні.

"Сьогодні ми говорили з ЄБРР, зокрема, про те, що треба підтримувати українських переселенців – внутрішніх наших переселенців, усіх, хто був змушений їхати з дому через війну, хто втратив дім. Треба допомогти цим людям на новому місці отримати нормальні квартири чи будинки: саме це питання є найбільш важливим для мільйонів українських переселенців – свій дім. І в наших партнерів точно є ресурс, щоб допомогти із цим. Також сьогодні поставив відповідні завдання міністру фінансів Марченку та віцепремʼєр-міністру з відновлення Кулебі", - зазначив президент.

"Протягом двох тижнів має бути чітка програма – програма підтримки внутрішніх переселенців, ефективна й зрозуміла людям", - додав він.