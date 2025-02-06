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Росіяни поранили жителя Дніпровського на Херсонщині

Ворог обстріляв населений пункт із артилерії.

Росіяни поранили жителя Дніпровського на Херсонщині
"швидка"
Фото: United24

6 лютого близько 13.00 російські війська з артилерії обстріляли населений пункт Дніпровське. 

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Під ворожий удар потрапив 66-річний житель. Потерпілий отримав вибухову травму, уламкове поранення грудної клітки і відкритий перелом лопатки. 

Чоловіка забрали до лікарні.

  • Того ж дня стало відомо, що у лікарні померла жінка, яку росіяни поранили в Станіславі 4 лютого.
  • За минулу добу загарбники поранили 18 і вбили одного жителя Херсонщини. Окупанти атакували 37 населених пунктів області.
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