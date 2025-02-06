Росіяни поранили жителя Дніпровського на Херсонщині

Під ворожий удар потрапив 66-річний житель. Потерпілий отримав вибухову травму, уламкове поранення грудної клітки і відкритий перелом лопатки.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

6 лютого близько 13.00 російські війська з артилерії обстріляли населений пункт Дніпровське.

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