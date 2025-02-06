Росіяни поранили жителя Дніпровського на Херсонщині

6 лютого близько 13.00 російські війська з артилерії обстріляли населений пункт Дніпровське.
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
Під ворожий удар потрапив 66-річний житель. Потерпілий отримав вибухову травму, уламкове поранення грудної клітки і відкритий перелом лопатки.
Чоловіка забрали до лікарні.
- Того ж дня стало відомо, що у лікарні померла жінка, яку росіяни поранили в Станіславі 4 лютого.
- За минулу добу загарбники поранили 18 і вбили одного жителя Херсонщини. Окупанти атакували 37 населених пунктів області.