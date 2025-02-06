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На Львівщині за добу внаслідок пожеж в екосистемах вигоріло понад 5 200 кв м сухої трави та чагарників

Пожежі сталися у Дрогобицькому, Самбірському та Стрийському районах.

На Львівщині за добу внаслідок пожеж в екосистемах вигоріло понад 5 200 кв м сухої трави та чагарників
Фото: ДСНС

На Львівщині за добу внаслідок пожеж в екосистемах вигоріло понад 5 200 кв м сухої трави та чагарників, передає ДСНС. 

Вогняні катастрофи, у загальному – 6 пожеж, сталися в селах Опори, Волоща, Уличне та Нагуєвичі Дрогобицького району, Хащів Самбірського району та Дашава Стрийського району. 

Вогонь не лише знищив все живе на цих територіях, але й створив реальну загрозу для навколишніх осель. 

“Пам’ятайте – вогонь швидко поширюється і стає катастрофою для природи та людських домівок. Бережіть природу та дотримуйтеся правил безпеки”, – застерігають рятувальники.

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