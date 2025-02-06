Пожежі сталися у Дрогобицькому, Самбірському та Стрийському районах.

На Львівщині за добу внаслідок пожеж в екосистемах вигоріло понад 5 200 кв м сухої трави та чагарників, передає ДСНС.

Вогняні катастрофи, у загальному – 6 пожеж, сталися в селах Опори, Волоща, Уличне та Нагуєвичі Дрогобицького району, Хащів Самбірського району та Дашава Стрийського району.

Вогонь не лише знищив все живе на цих територіях, але й створив реальну загрозу для навколишніх осель.

“Пам’ятайте – вогонь швидко поширюється і стає катастрофою для природи та людських домівок. Бережіть природу та дотримуйтеся правил безпеки”, – застерігають рятувальники.