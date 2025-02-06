Тепер батьки матимуть можливість обирати будь-який із уповноважених банків, які братимуть участь у програмі.

Уряд затвердив порядок безперервних виплат компенсації вартості "бебі-бокса", які батьки можуть отримувати замість натуральної допомоги.

Про це йдеться на "Урядовому порталі" та у повідомленні Мінсоцполітики.

Витратити кошти можливо в 12,5 тисячах закладів торгівлі, які внесені до реєстру учасників проекту "Монетизація одноразової натуральної допомоги "Пакунок малюка".

Раніше виплата коштів здійснювалася лише через спеціальні рахунки в ПриватБанку. Тепер батьки матимуть можливість обирати будь-який із уповноважених банків, які братимуть участь у програмі.

Державна служба України у справах дітей протягом найближчих місяців буде налагоджувати взаємодію з іншими банками для подальшого укладення договорів щодо забезпечення виплат. Перелік цих установ відомство регулярно оновлюватиме.

Також для батьків та новонароджених доступна натуральна допомога "Пакунок малюка". Це понад 50 якісних дитячих речей, які сім'ї мають право отримати протягом 12 місяців після народження дитини. Грошова компенсація не виплачується в разі отримання "бебі-боксу".

Розмір одноразової виплати становить три прожиткових мінімуми для дітей віком до шести років, установленого законом на дату народження дитини. У 2025 році вартість компенсації – 7689 гривень.

У Мінсоцполітики зазначили, що за час існування пілотного проєкту "пакунок малюка" протягом 2020-2024 років понад 729 тисяч українських родин отримали грошову компенсацію на суму понад 4,7 млрд гривень.

У 2024 році міністерство після публічних консультацій з родинами оновило вміст цього боксу. Батьки поділилися ідеями, щоб вони змінили чи додали до бебі-боксу, відштовхуючись від свого досвіду появи новонародженого у родині.

В оновлений “Пакунок малюка” додали товари, які мають попит, наприклад, багаторазові вологостійкі пелюшки, теплі речі. Також збільшили розмір пледа-ковдри і зменшили кількість одягу найменшого розміру, з якого малята швидко виростають.

Крім того, до нового “Пакунку малюка” додана книжка “Від народження до року”, яку розробили і надрукували партнери міністерства - ЮНІСЕФ. Це практичний порадник для всіх батьків новонароджених, який містить найкраще зі світового досвіду і поради українських експертів та експерток.