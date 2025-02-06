Сирський: у січні близько третини російської техніки вивели з ладу завдяки дронам

У першому місяці року дрони уразили або знищили на 7% більше цілей, ніж у грудні.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що у січні близько третини російської техніки вивели з ладу завдяки дронам. А загалом за перший місяць року безпілотники уразили або знищили на 7% більше цілей, ніж у грудні.

Про це Сирський написав у телеграмі за результатами наради з розвитку безпілотних систем та РЕБ за підсумками першого місяця 2025 року.

Найбільша частка уражень (49%) припадає на FPV-дрони. Лідери за даним напрямком – підрозділи БпС 46-ї аеромобільної, 3-ї штурмової, 80-ї десантно-штурмової бригад.

"Прийняв рішення про відзначення командирів підрозділів БпС, які демонструють найкращі показники у знищенні противника", – написав Сирський.

Головнокомандувач сказав, що нарощення та вміле застосування безпілотників дозволяє тримати ворога на віддалі від наших окопів та нищити його дистанційно. А значить – зберігати життя і здоров’я піхотинців.

Головкому доповіли про стан справ щодо набуття спроможностей підрозділів Сил безпілотних систем, зокрема переформування полків у бригади, нарощення безпілотної складової у складі механізованих бригад, а також про новітні зразки комплексів РЕБ та їх сумісність із БпЛА.

На завершальному етапі перебуває розробка Концепції застосування окремої бригади безпілотних систем СБпС ЗС України та деякі інші оргмоменти щодо розвитку Сил безпілотних систем.

"Окрему увагу звернув на доповідь J2 (нашої розвідки) щодо формування противником нового роду військ – військ безпілотних систем зс рф. Ми знаємо про задуми противника та його конкретні плани, що передбачають до 2030 року 210 тисяч військовослужбовців військ БпС у 277 військових частинах і підрозділах", – написав Сирський і додав, що у цій війні ініціатива за напрямком безпілотних систем належить Україні.

Ворог визнає високу ефективність бойового застосування підрозділів БпС ЗС України, не стоїть на місці, переймає наш передовий досвід, масштабує свою роботу. Тому перед Україною стоять відповідні задачі, зокрема й асиметричні.

"Будемо розвиватись, удосконалюватись, масштабувати здобутки на напрямку БпС. Однак діяти не лише числом, а й умінням", – резюмував Голвоком.