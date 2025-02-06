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У Харкові через ворожі дрони пошкоджені близько 100 павільйонів ринку та лінія електропередач

У області унаслідок російської агресії постраждали двоє людей. 

У Харкові через ворожі дрони пошкоджені близько 100 павільйонів ринку та лінія електропередач
Наслідки обстрілу Харківщини, фото ілюстративне
Фото: Харківська ОВА

У Харкові через ворожі дрони пошкоджені близько 100 павільйонів ринку та лінія електропередач, а у області поранені двоє людей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У ніч на 6 лютого, о 01:00 у Новобаварському районі Харкова унаслідок падіння уламків БпЛА "Герань" пошкоджено контактні лінії електромережі.

Перед цим унаслідок падіння уламків БпЛА "Герань" у Київському районі міста пошкоджено близько 100 торгівельних павільйонів ринку. Без постраждалих. В Офісі генпрокурора уточнили, що це найбільший харківський ринок. 

Наслідки удару
Фото: Офіс генпрокурора в Telegram
Наслідки удару

Вчора увечері, о 19:00 у Куп'янську унаслідок скиду з дрону вибухового пристрою на автомобіль постраждав 57-річний волонтер. Його госпіталізували до медичної установи. Перед цим у місті унаслідок обстрілу постраждав  43-річний чоловік.

У с.Борщова Харківського району відбулося влучання в землю в лісі, на відкритій території.

  • На Харківському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районах Вовчанська та Козачої Лопані.
  • На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Загризове, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 15 людей.

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