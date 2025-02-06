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Шість харківських театрів до середини квітня звільнили від сплати за комунальні послуги

Пільга завершиться 15 квітня, але рішення стосується періоду з 1 січня 2024. 

Шість харківських театрів до середини квітня звільнили від сплати за комунальні послуги
Харківська філармонія
Фото: Харківська ОВА

Деякі харківські театри тимчасово звільнили від сплати комунальних послуг. Відповідне рішення ухвалили на позачерговій сесії міської ради Харкова, йдеться на сайті місцевої влади

Шість театрів звільнені від обов'язку сплачувати за послуги комунальних підприємств з 1 січня 2024 до 15 квітня 2025. Це тепло- і водопостачання, водовідведення та вивезення сміття. 

Пільгу отримали заклади: Харківська обласна філармонія, Харківський академічний театр музичної комедії, Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка, Харківський театр для дітей та юнацтва, Харківський академічний драматичний театр ім. Г. Ф. Квітки-Основ’яненка та Харківський державний академічний театр ляльок ім. В. А. Афанасьєва.

"Хоч ці заклади перебувають в обласній власності, ми маємо підтримати їх у ці складні часи. Вони дають концерти для наших військових у шпиталях і на фронті, виступають у метрополітені, активно підтримуючи харків'ян", – прокоментував міський голова Ігор Терехов.

Також рішення передбачає фінансову підтримку комунальних підприємств з міського бюджету для покриття витрат на відповідні послуги.

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