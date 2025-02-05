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У Харкові "шахеди" пошкодили історичну пам'ятку і корпуси навчального закладу (оновлено)

Інформація про постраждалих не надходила.

У Харкові "шахеди" пошкодили історичну пам'ятку і корпуси навчального закладу (оновлено)
ілюстративне фото

Цієї ночі Росія атакувала два райони Харкова – Салтівський та Основ'янський. Спершу мер Харкова Ігор Терехов повідомив на своїй сторінці у Telegram, що під час чергової російської атаки на місто ударний безпілотник поцілив в адміністративну будівлю у Салтівському районі.

За словами міського голови, на місці влучання виникла пожежа. У багатоповерхівці, розташованій навпроти, вибуховою хвилею вибило вікна. Пошкоджень зазнала автозаправна станція. 

Пізніше Терехов додав, що у місті стався ще один приліт – в Основ'янському районі, спалахнула пожежа. 

Згодом голова ОВА уточнив, що перший удар стався о 2:36. Горів дах пам'ятки архітектури, постраждала одна людина – мешканець багатоповерхівки навпроти. В нього гостра реакція на стрес. 

Окрім того, внаслідок влучання дрона частково зруйновано та горів дах нежитлової будівлі, також пошкоджено скління вікон 7-ми корпусів навчального закладу. Без постраждалих.

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