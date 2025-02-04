Росіяни вбили на Сумщині мирного мешканця

Ще двоє цивільних отримали поранення.

Сьогодні, 4 лютого, російських обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська, Свеська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 105 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 149 вибухів.

Зокрема, по Краснопільській громаді росіяни били дронами та мінометами, внаслідок обстрілів загинула цивільна особа, ще одна цивільна особа отримала поранення, пошкоджено автомобіль швидкої медичної допомоги.

По Есманьській громаді загарбники били також дронами та мінометами, поранення отримала цивільна особа.

Великописарівську громаду ворог атакував з артилерії, мінометів та дронами.

По Сумській громаді росіяни вдарили з РСЗВ та КАБом.

Хутір-Михайлівську, Шалигинську, Миропільську та Свеську громади армія РФ атакувала дронами, а Юнаківську та Хотінську - КАБами та дронами.

По Білопільській громаді загарбники завдали удару дронами, мінометами та КАБами.

Новослобідську громаду російські військові атакували мінометами, а Середино-Будську - дронами та артилерією.