Джерела: заступником міністра оборони готуються призначити ексзаступника Залужного генерал-лейтенанта Мойсюка
Джерела: заступником міністра оборони готуються призначити ексзаступника Залужного генерал-лейтенанта Мойсюка
На нашому фронті все змінилося
На нашому фронті все змінилося
Стрес далеко не основний фактор ризику раку: Марія Кукушкіна пояснює базу про онкозахворювання
Стрес далеко не основний фактор ризику раку: Марія Кукушкіна пояснює базу про онкозахворювання
Найкращий шахіст в історії закликав росіянина піти з посади президента FIDE
Найкращий шахіст в історії закликав росіянина піти з посади президента FIDE
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
УП: головнокомандувач видав наказ перевести 50 000 військових у Сухопутні війська
УП: головнокомандувач видав наказ перевести 50 000 військових у Сухопутні війська
Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
Майже весна. Історія про сім років украденого життя
Майже весна. Історія про сім років украденого життя
Рада-13. Парламентська криза, підготовка до виборів та проблеми з голосами
Рада-13. Парламентська криза, підготовка до виборів та проблеми з голосами
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вбили на Сумщині мирного мешканця

Ще двоє цивільних отримали поранення.

Росіяни вбили на Сумщині мирного мешканця
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 4 лютого, російських обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська, Свеська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 105 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 149 вибухів. 

Зокрема, по Краснопільській громаді росіяни били дронами та мінометами, внаслідок обстрілів загинула цивільна особа, ще одна цивільна особа отримала поранення, пошкоджено автомобіль швидкої медичної допомоги.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

По Есманьській громаді загарбники били також дронами та мінометами, поранення отримала цивільна особа. 

Великописарівську громаду ворог атакував з артилерії, мінометів та дронами.

По Сумській громаді росіяни вдарили з РСЗВ та КАБом.

Хутір-Михайлівську, Шалигинську, Миропільську та Свеську громади армія РФ атакувала дронами, а Юнаківську та Хотінську - КАБами та дронами.

По Білопільській громаді загарбники завдали удару дронами, мінометами та КАБами.

Новослобідську громаду російські військові атакували мінометами, а Середино-Будську - дронами та артилерією.

﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies