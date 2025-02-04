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Українські бійці виявили та знищили російський ЗРК “Оса”

Ціль знищили на одному з ключових напрямків.

Українські бійці виявили та знищили російський ЗРК “Оса”
Українські бійці виявили та знищили російський ЗРК “Оса”
Фото: Скріншот з відео

Українські захисники виявили та знищили ЗРК “Оса” російських окупаційних військ.

Про це повідомила пресслужба Сил безпілотних систем.

Уточнюється, що ціль знищили оператори 413 батальйону “Рейд” із бездоганною точністю на одному з ключових напрямків.

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Зенітно-ракетний комплекс “Оса” (9К33/SA-8 Gecko) - мобільна система ППО малого радіусу дії, призначена для захисту військових підрозділів та стратегічних об'єктів ЗС РФ від ударів авіації, крилатих ракет та БПЛА.

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