Українські захисники виявили та знищили ЗРК “Оса” російських окупаційних військ.
Про це повідомила пресслужба Сил безпілотних систем.
Уточнюється, що ціль знищили оператори 413 батальйону “Рейд” із бездоганною точністю на одному з ключових напрямків.
Зенітно-ракетний комплекс “Оса” (9К33/SA-8 Gecko) - мобільна система ППО малого радіусу дії, призначена для захисту військових підрозділів та стратегічних об'єктів ЗС РФ від ударів авіації, крилатих ракет та БПЛА.
- Сили безпілотних систем за пів року провели понад 220 операцій у глибині території Росії. На цей момент запущено понад 3,5 тисячі засобів глибинного ураження.
- Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ уразили рідкісну РЛС для ЗРК "БУК-МЗ".