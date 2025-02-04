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Зеленський повідомив про зупинку тіньових фінансових схем і анонсував санкції

"Відповідні матеріали – у правоохоронних органів", - розповів глава держави.

Зеленський повідомив про зупинку тіньових фінансових схем і анонсував санкції
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента

На засіданні Ради нацбезпеки і оборони 4 лютого заслухали доповіді щодо фінансової чистоти в Україні. 

Про це розповів Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він зазначив, що вдалося викрити тіньові фінансові схеми і відповідні матеріали передали правоохоронним органам.

«Нещодавно відбулися заміни керівників податкової служби та фінмоніторингу, і вже є перші результати. Результати щодо тіньових фінансових схем, які нарешті зупинені. І це стосується і олігархів, і посадовців, і депутатів, і тих, хто використовував або використовує різні фонди, щоб фактично приховувати кошти. Мільярди гривень. Відповідні матеріали – у правоохоронних органів», - розповів глава держави.

Президент наголосив, що «розслідування мають бути об’єктивними – не зважаючи на те, хто порушує закон». 

Також на засіданні РНБО ухвалили рішення про запровадження санкцій.

«Ухвалено на РНБО і рішення щодо санкцій. Списки – незабаром. Буде кілька жорстких пакетів», - анонсував Зеленський.

  • Кабінет Міністрів на засіданні 31 грудня звільнив голову Державної служби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського. Замість нього цю посаду отримав Філіп Пронін, який був головою Полтавської обласної державної адміністрації.
  • Також Кабмін призначив ексглаву Київської ОВА Руслана Кравченка головою Державної податкової служби.
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