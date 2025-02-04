На засіданні Ради нацбезпеки і оборони 4 лютого заслухали доповіді щодо фінансової чистоти в Україні.

Про це розповів Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він зазначив, що вдалося викрити тіньові фінансові схеми і відповідні матеріали передали правоохоронним органам.

«Нещодавно відбулися заміни керівників податкової служби та фінмоніторингу, і вже є перші результати. Результати щодо тіньових фінансових схем, які нарешті зупинені. І це стосується і олігархів, і посадовців, і депутатів, і тих, хто використовував або використовує різні фонди, щоб фактично приховувати кошти. Мільярди гривень. Відповідні матеріали – у правоохоронних органів», - розповів глава держави.

Президент наголосив, що «розслідування мають бути об’єктивними – не зважаючи на те, хто порушує закон».

Також на засіданні РНБО ухвалили рішення про запровадження санкцій.

«Ухвалено на РНБО і рішення щодо санкцій. Списки – незабаром. Буде кілька жорстких пакетів», - анонсував Зеленський.