На засіданні Ради нацбезпеки і оборони 4 лютого заслухали доповіді щодо фінансової чистоти в Україні.
Про це розповів Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
Він зазначив, що вдалося викрити тіньові фінансові схеми і відповідні матеріали передали правоохоронним органам.
«Нещодавно відбулися заміни керівників податкової служби та фінмоніторингу, і вже є перші результати. Результати щодо тіньових фінансових схем, які нарешті зупинені. І це стосується і олігархів, і посадовців, і депутатів, і тих, хто використовував або використовує різні фонди, щоб фактично приховувати кошти. Мільярди гривень. Відповідні матеріали – у правоохоронних органів», - розповів глава держави.
Президент наголосив, що «розслідування мають бути об’єктивними – не зважаючи на те, хто порушує закон».
Також на засіданні РНБО ухвалили рішення про запровадження санкцій.
«Ухвалено на РНБО і рішення щодо санкцій. Списки – незабаром. Буде кілька жорстких пакетів», - анонсував Зеленський.
- Кабінет Міністрів на засіданні 31 грудня звільнив голову Державної служби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського. Замість нього цю посаду отримав Філіп Пронін, який був головою Полтавської обласної державної адміністрації.
- Також Кабмін призначив ексглаву Київської ОВА Руслана Кравченка головою Державної податкової служби.