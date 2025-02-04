Італія передбачила 2 млн євро на підтримку децентралізованої енергетичної системи в Україні

Італія виділить 2 млн євро для реалізації проєкту із підтримки децентралізованої енергетичної системи в Україні. Відповідну угоду підписав із Програмою ООН з довкілля (ЮНЕП) посол Італії в Україні Карло Формоза, передає «Інтерфакс-Україна».
«Проєкт передбачає детальний аналіз можливостей для інтеграції відновлюваних джерел енергії в енергосистему України, зосереджуючись на оцінці сонячного фотоелектричного потенціалу та на можливості розвитку мікромереж для зміцнення енергетичної автономії міст. Будуть досліджені передові технологічні інструменти для підвищення енергоефективності та зменшення споживання з метою створення моделі більш стійкого енергетичного планування міст», - пояснив посол.
Одним із ключових аспектів проєкту є навчання і передання технологій із залученням італійських та українських експертів.
Також програма підтримає український уряд у розробці довгострокової політики для енергетичного переходу та залучення інвестицій у сектор відновлюваної енергетики, зазначив Формоза.
Загалом Італія виділила на підтримку відновлення та енергетичної безпеки в Україні 125 мільйонів євро.
- Минулого місяця прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на цей рік перед Міністерством енергетики та іншими відповідальними відомствами поставили завдання ввести в роботу ще майже 900 МВт потужності об’єктів розподіленої генерації.
- У 2024 році було приєднано 233 генераційні установки встановленою потужністю понад 830 МВт.