Італія передбачила 2 млн євро на підтримку децентралізованої енергетичної системи в Україні

Загалом Італія передбачила для підтримки відновлення і енергетичної безпеки нашої держави 125 мільйонів євро.

Італія виділить 2 млн євро для реалізації проєкту із підтримки децентралізованої енергетичної системи в Україні. Відповідну угоду підписав із Програмою ООН з довкілля (ЮНЕП) посол Італії в Україні Карло Формоза, передає «Інтерфакс-Україна».

«Проєкт передбачає детальний аналіз можливостей для інтеграції відновлюваних джерел енергії в енергосистему України, зосереджуючись на оцінці сонячного фотоелектричного потенціалу та на можливості розвитку мікромереж для зміцнення енергетичної автономії міст. Будуть досліджені передові технологічні інструменти для підвищення енергоефективності та зменшення споживання з метою створення моделі більш стійкого енергетичного планування міст», - пояснив посол.

Одним із ключових аспектів проєкту є навчання і передання технологій із залученням італійських та українських експертів.

Також програма підтримає український уряд у розробці довгострокової політики для енергетичного переходу та залучення інвестицій у сектор відновлюваної енергетики, зазначив Формоза.

Загалом Італія виділила на підтримку відновлення та енергетичної безпеки в Україні 125 мільйонів євро.