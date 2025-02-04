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Італія передбачила 2 млн євро на підтримку децентралізованої енергетичної системи в Україні

Загалом Італія передбачила для підтримки відновлення і енергетичної безпеки нашої держави 125 мільйонів євро.

Італія передбачила 2 млн євро на підтримку децентралізованої енергетичної системи в Україні
посол Італії в Україні Карло Формоза
Фото: МЗС Італії

Італія виділить 2 млн євро для реалізації проєкту із підтримки децентралізованої енергетичної системи в Україні. Відповідну угоду підписав із Програмою ООН з довкілля (ЮНЕП) посол Італії в Україні Карло Формоза, передає «Інтерфакс-Україна».

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«Проєкт передбачає детальний аналіз можливостей для інтеграції відновлюваних джерел енергії в енергосистему України, зосереджуючись на оцінці сонячного фотоелектричного потенціалу та на можливості розвитку мікромереж для зміцнення енергетичної автономії міст. Будуть досліджені передові технологічні інструменти для підвищення енергоефективності та зменшення споживання з метою створення моделі більш стійкого енергетичного планування міст», - пояснив посол.

Одним із ключових аспектів проєкту є навчання і передання технологій із залученням італійських та українських експертів.

Також програма підтримає український уряд у розробці довгострокової політики для енергетичного переходу та залучення інвестицій у сектор відновлюваної енергетики, зазначив Формоза.

Загалом Італія виділила на підтримку відновлення та енергетичної безпеки в Україні 125 мільйонів євро.

  • Минулого місяця прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на цей рік перед Міністерством енергетики та іншими відповідальними відомствами поставили завдання ввести в роботу ще майже 900 МВт потужності об’єктів розподіленої генерації.
  • У 2024 році було приєднано 233 генераційні установки встановленою потужністю понад 830 МВт.
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