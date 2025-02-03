Укренерго: унаслідок обстрілів у дев'яти областях застосували аварійні відключення

Сьогодні з 7:00 до 22:00 є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії.

Сьогодні, 3 лютого, унаслідок ворожих обстрілів у дев'яти областях вимушено застосовані аварійні відключення.

Про це повідомили в Укренерго.

Унаслідок ракетно-дронових обстрілів об’єктів генерації та пошкодження ворогом мереж системи передачі вранці у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково), Черкаській (частково) та Київській (частково) областях були застосовані аварійні відключення.

В Укренерго наголошують, щоб не вмикати кілька електроприладів одночасно, коли світло вмикається після тимчасового знеструмлення.

Крім цього, станом на 8:30 рівень споживання електроенергії був на 3,3% вищим, ніж попереднього робочого дня, тобто у п’ятницю 31 січня. Причиною є зниження температури повітря у більшості регіонів.

Вчора, 2 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,2% нижчим, ніж максимум попередньої неділі 26 січня.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Сьогодні з 7:00 до 22:00 є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії, тому громадян закликають за можливості не користуватися у цей період потужними електроприладами.