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Укренерго: унаслідок обстрілів у дев'яти областях застосували аварійні відключення

Сьогодні з 7:00 до 22:00 є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії. 

Укренерго: унаслідок обстрілів у дев'яти областях застосували аварійні відключення
Фото: ДТЕК

Сьогодні, 3 лютого, унаслідок ворожих обстрілів у дев'яти областях вимушено застосовані аварійні відключення. 

Про це повідомили в Укренерго. 

Унаслідок ракетно-дронових обстрілів об’єктів генерації та пошкодження ворогом мереж системи передачі вранці у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково), Черкаській (частково) та Київській (частково) областях були застосовані аварійні відключення. 

В Укренерго наголошують, щоб не вмикати кілька електроприладів одночасно, коли світло вмикається після тимчасового знеструмлення. 

Крім цього, станом на 8:30 рівень споживання електроенергії був на 3,3% вищим, ніж попереднього робочого дня, тобто у п’ятницю 31 січня. Причиною є зниження температури повітря у більшості регіонів. 

Вчора, 2 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,2% нижчим, ніж максимум попередньої неділі 26 січня. 

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають. 

Сьогодні з 7:00 до 22:00 є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії, тому громадян закликають за можливості не користуватися у цей період потужними електроприладами. 

  • У ніч на 3 лютого (із 19.00 2 лютого) росіяни атакували Україну 71-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Оборонці збили 38 із них. 
  • За тиждень РФ запустила по Україні майже 50 ракет, близько 660 дронів та понад 760 керованих авіабомб.
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