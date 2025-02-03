У Золочеві на Харківщині окупанти пошкодили заклад освіти

Учора близько опівночі у Золочеві Харківської області окупанти пошкодили заклад освіти.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Близько 23:43 у с. Золочів унаслідок влучання шахеда пошкоджено дах комунального закладу освіти.
Перед цим увечері відбулося три влучання КАБ на відкритій терторії за межами сіл Баранівка, Орішанка та Карасівка.У с.Борова Ізюмського району унаслідок влучання в землю КАБ пошкоджено 5 багатоквартних будинків.
На березі річки Сіверський Донець у місті Ізюм, внаслідок підриву вибухонебезпечного предмету травмовано 4 чоловіків віком 35, 36, 40, 51. Постраждалих госпіталізовано до медичного закладу.
На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі населеного пункту Гатище.
Ворог 18 разів атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку, в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Степова Новоселівка, Богуславка, Загризове, Лозова, три боєзіткнення ще тривають.