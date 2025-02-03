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У Золочеві на Харківщині окупанти пошкодили заклад освіти

Також у області через обстріли пошкоджені будинки, а через вибух ВНП поранені люди. 

У Золочеві на Харківщині окупанти пошкодили заклад освіти
Наслідки атаки у Золочеві
Фото: Харківська ОВА

Учора близько опівночі у Золочеві Харківської області окупанти пошкодили заклад освіти.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Близько 23:43 у с. Золочів унаслідок влучання шахеда пошкоджено дах комунального закладу освіти. 

Наслідок ворожої атаки у Золочеві
Фото: Харківська ОВА
Наслідок ворожої атаки у Золочеві

Перед цим увечері відбулося три влучання КАБ на відкритій терторії за межами сіл Баранівка, Орішанка та Карасівка.У с.Борова Ізюмського району унаслідок влучання в землю КАБ пошкоджено 5 багатоквартних будинків.

На березі річки Сіверський Донець у місті Ізюм, внаслідок підриву вибухонебезпечного предмету травмовано 4 чоловіків віком 35, 36, 40, 51. Постраждалих госпіталізовано до медичного закладу.

На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі населеного пункту Гатище.

Ворог 18 разів атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку, в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Степова Новоселівка, Богуславка, Загризове, Лозова, три боєзіткнення ще тривають.

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