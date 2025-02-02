Головне за неділю, 2 лютого: завершення рятувальних робіт у Полтаві, підозра вбивцям військового на АЗС, вибух у Павлограді

Бойові дії на Донеччині, 52 бойових зіткнення, ворожі обстріли, справа про вбивство військового на АЗС. Яким запам’ятається 1075-й день повномасштабної війни.

У Полтаві завершені аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованої внаслідок ракетного удару росіян п'ятиповерхівки, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Унаслідок ворожого удару загинули 14 осіб, серед них - три дитини віком 7, 9 і 12 років.

20 людей постраждали, з них 4 дитини віком 3 місяці, 2, 8 та 12 років.

22 людини врятовані. Психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 206 особам (із них 11 дітей).

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 16:00 2 лютого відбулося 52 бойових зіткнення.

Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на Покровському та Куп’янському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 2 лютого – в новині.

У Сумах помер 18-річний постраждалий внаслідок влучання БпЛА Росії у багатоповерхівку 30 січня.

Унаслідок ворожої атаки юнак зазнав тяжких поранень, перебував у реанімаційному відділенні.

"Сьогодні в лікарні помер 18-річний Денис Журба, який отримав поранення внаслідок ворожої атаки 30 січня. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним і близьким. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови в скорботі", – написав міський голова Артем Кобзар.

У лікарні з травмами наразі перебуває батько хлопця. Загалом кількість загиблих від атаки по Сумах зросла до 11.

Правоохоронці оголосили про підозру двом жителям Лубен Полтавської області у вбивстві військового на автозаправній станції.

"За процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури двом особам – жителям Лубен та Полтави повідомлено про підозру", — ідеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

Одному інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, умисне вбивство та викрадення вогнепальної зброї, поєднане з насильством (ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 КК України). Іншому – пособництво у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114-1 КК України).

2 лютого близько 18:40 поліція Дніпропетровщини отримала повідомлення про вибух у Павлограді.

За інформацією правоохоронців, вибухнув невстановлений предмет. Був поранений чоловік.

«Поліція працює на місці вибуху біля будівлі РТКЦ та СП у Павлограді... Поліцейські проводять відповідні слідчі дії. Деталі згодом», - йдеться у повідомленні поліції в соцмережах.

За попередніми даними, поранений військовослужбовець, передає "Суспільне". Згодом у Дніпропетровському ТЦК повідомили, що стан постраждалого легкий.

Президент України Володимир Зеленський відповів державному секретарю США Марко Рубіо на його заяви про те, що війна в Україні повинна завершитися переговорами, причому такими, де обидві сторони повинні будуть чимось поступитися.

В інтерв’ю для Associated Press Зеленський наголосив, що Рубіо потрібно приїхати в Україну і подивитися, що наробила Росія. “Перед усім, Марко Рубіо, я би хотів, щоб він приїхав в Україну. Йому, мені здається, дуже потрібно подивитись, що наробила Росія. Тому що він там робив заяви, що війна відкинула Україну на 100 років назад”, - сказав Зеленський.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!