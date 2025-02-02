Deep State: росіяни все більше зосереджують увагу на Андріївці Донецької області

Також окупанти тиснуть між Улаклами та Дачним, що на південь від Андріївки.

Окупаційні війська усе більше зосереджують свою увагу на Андріївці у Донецькій області і північніше від населеного пункту тиснуть на позиції Сил оборони зі Слов'янки і Петропавлівки, рухаючись до дороги Ясенове-Андріївка.

Про це повідомила аналітична група Deep State.

Аналітики зауважили, що російська піхота опинилася на околицях Андріївки, пробравшись крізь позиції українських підрозділів.

«З часом стало більш зрозумілий рух противника, який проклав свій шлях з Петропавлівки і зараз в основному намагається пробратися в село з цього району по накопаних укріпленнях. Одночасно з цим піхота виродків здійснювала спроби лізти через село Шевченко по інженерно-фортифікаційних спорудах, які пролягають між Андріївкою та Шевченком», - додали у Deep State.

Аналітики відзначають - після перших успішних спроб потрапити в Андріївку ворог побачив можливість це розвивати навіть попри великі втрати. Силам оборони наразі нелегко дається оборона населеного пункту.

Також росіяни зосереджують свої зусилля між Улаклами та Дачним, що на південь від Андріївки, а це може відкрити додаткові можливості для штурму села.