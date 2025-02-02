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Зеленський вперше прокоментував скандал в АОЗ: "Не може бути пауз у термінових рішеннях"

Президент наголосив, шо голова Міноборони "має право робити все, щоб не було перерв у постачанні".

Зеленський вперше прокоментував скандал в АОЗ: "Не може бути пауз у термінових рішеннях"
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський прокоментував кадровий скандал у Міністерстві оборони, пов’язаний із керівництвом Агенції оборонних закупівель і наголосив, що міністр оборони "має право ухвалювати будь-які рішення заради безперебійного постачання озброєнь".

Про це він заявив в інтерв'ю Associated Press. 

"У нас є міністр оборони, який чітко розуміє, що паузи в підтримці нашої армії – від дронів до ППО - це будуть не тільки втрати у військових, втрати цивільного населення, буде більше ударів. Він не може робити жодної паузи в поставках", – відповів Зеленський на питання, "який вигляд цей скандал матиме в очах західних партнерів".

Зеленський наголосив, шо голова Міноборони Рустем Умєров "має право робити все, щоб не було перерв у постачанні", особливо якщо є інституційні проблеми з підписанням контрактів або сигнали про зниження підтримки ЗСУ.

Президент підкреслив, що "більша частина фінансування зосереджена на закупівлях для армії".

"І якщо є гроші, а якась поставка не прийшла, то міністр має зробити все, щоб більше таких проблем не було. Тому що це наше життя, і це найголовніше. І він це виконує", - додав президент. 

Що відбувається в АОЗ?

  • 31 січня Міноборони заявило, що цього дня закінчується контракт Марини Безрукової з Агенцією оборонних закупівель і його продовжувати не будуть. А з 1 лютого тимчасове виконання обов’язків керівника Агенції покладуть на Арсена Жумаділова, який керує Державним оператором тилу. Він виконуватиме ці функції до моменту затвердження нового директора АОЗ, зазначили у міністерстві.
  • Раніше Наглядова рада погодила продовження контракту з Безруковою 22 січня 2025-го. Але Умєров це не затвердив - журналістка і членкиня громадської антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко повідомила, що з міністерства прийшло непогодження. При цьому вона вказала, що Наглядова рада має повноваження обирати голову АОЗ. 
  • Після того глава Міноборони здійснив кадрові перестановки і призначив на посаду тимчасового очільника АОЗ керівника Державного оператора тилу Арсена Жумаділова.
  • Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін згодом повідомив, що у державному реєстрі внесли кілька змін щодо керівника Агенції. 25 січня нотаріус записав Жумаділова без згадки про т.в.о. і «викинув» прізвище Безрукової. Після аналізу ЦПК дій Умєрова і нотаріуса, якого пов’язують із керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком, у держреєстрі знову з’являються зміни - Жумаділова вказують як т.в.о. на період відсторонення повноважної директорки. А через два дні запис щодо керівника АОЗ знову змінюється: Жумаділов «зникає» навіть як т.в.о., а в графу «керівник» повертається Марина Безрукова. Шабунін відзначив, що «ці зміни було внесено нотаріусом на основі рішення Наглядової ради АОЗ про продовження на рік контракту з Безруковою».
  • 30 січня Агенція оборонних закупівель оприлюднила заяву щодо статусу Безрукової – вона залишається чинною директоркою.
  • 31 січня Міноборони повідомило, що з 1 лютого тимчасовим в.о. керівника АОЗ буде Арсен Жумаділов – керівник іншого закупівельника, "Державного оператора тилу". Він виконуватиме функції до затвердження нового директорка. 
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