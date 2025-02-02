Зеленський вперше прокоментував скандал в АОЗ: "Не може бути пауз у термінових рішеннях"

Президент наголосив, шо голова Міноборони "має право робити все, щоб не було перерв у постачанні".

Президент Володимир Зеленський прокоментував кадровий скандал у Міністерстві оборони, пов’язаний із керівництвом Агенції оборонних закупівель і наголосив, що міністр оборони "має право ухвалювати будь-які рішення заради безперебійного постачання озброєнь".

Про це він заявив в інтерв'ю Associated Press.

"У нас є міністр оборони, який чітко розуміє, що паузи в підтримці нашої армії – від дронів до ППО - це будуть не тільки втрати у військових, втрати цивільного населення, буде більше ударів. Він не може робити жодної паузи в поставках", – відповів Зеленський на питання, "який вигляд цей скандал матиме в очах західних партнерів".

Зеленський наголосив, шо голова Міноборони Рустем Умєров "має право робити все, щоб не було перерв у постачанні", особливо якщо є інституційні проблеми з підписанням контрактів або сигнали про зниження підтримки ЗСУ.

Президент підкреслив, що "більша частина фінансування зосереджена на закупівлях для армії".

"І якщо є гроші, а якась поставка не прийшла, то міністр має зробити все, щоб більше таких проблем не було. Тому що це наше життя, і це найголовніше. І він це виконує", - додав президент.

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