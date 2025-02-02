На Буковині судитимуть посадовців митниці і правоохоронця, які покривали контрабанду електронних цигарок

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо двох посадовців Чернівецької митниці та правоохоронця з Буковини, які були учасниками масштабної схеми контрабанди електронних цигарок з Румунії.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

"Фігуранти, при виконанні службових обов’язків, «заплющували очі» на вантажівки, які заїжджали з підакцизним товаром. ДБР задокументувало нелегальний проїзд щонайменше трьох автівок, за які не було сплачено жодних податків та зборів. В загальному підсумку на український ринок потрапило майже 170 тис. одиниць товару, через що держбюджет недоотримав 41 млн 730 тис. гривень", - йдеться в повідомленні.

У ДБР нагадали, що схема була викрита наприкінці 2023-го - початку 2024 року. Тоді ж було повідомлено про підозру трьом посадовим особам.

У квітні минулого року ВАКС заарештував колишнього керівника Чернівецької митниці у справі про завдання збитків на 290 млн грн.