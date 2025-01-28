На Буковині викрили підпільну тютюнову фабрику

За добу на підпільній фабриці пона 50 000 пачок сигарет.

Правоохоронці виявили підпільну тютюнову фабрику у Чернівецькій області, яка виготовляла понад 50 000 пачок сигарет на добу.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Відомо, що промислова лінія для виготовлення сигарет була встановлена у нежитловому приміщенні на території області. Для маскування високого споживання електроенергії вона була обладнана дизельною підстанцією.

Контрафактна продукція продавалась під виглядом різних місцевих та європейських брендів.

Під час обшуків правоохоронці вилучили виробничу лінію, готову фальсифіковану продукцію, сировину і понад мільйон підроблених акцизних марок. Загальна вартість вилученого оцінюється у понад 15 мільйонів гривень.