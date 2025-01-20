БЕБ оголосило про підозру директорці австрійської компанії у справі російського олігарха Шелкова

Детективи Бюро економічної безпеки повідомили уроженці Рросії про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни меж території та державного кордону України, ухиленні від сплати податків та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Слідством встановлено, що підозрювана у складі організованої злочинної групи, бувши директоркою австрійської компанії, укладала зовнішньоекономічні контракти та додаткові угоди на постачання стратегічної титановмісної сировини з Демурінським ГЗК, що належав російському олігарху Михайлу Шелкову.

"Експорт продукції відбувався за заниженими цінами. У такий спосіб зменшувався розмір податку на прибуток комбінату. Водночас фактично продукція направлялася російським та білоруським компаніям. Таким чином титановмісна сировина з Демурінського ГЗК надходила до підприємств РФ, які безпосередньо причетні до виготовлення зброї для потреб міністерства оборони РФ або ж є ключовими структурами в мережі розробки та виготовлення зброї", - зазначили в БЕБ.

Наразі жінці оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. ч. 2, 3 ст. 209, ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 437 Кримінального кодексу.

Досудове розслідування триває.

Що відомо про Шелкова