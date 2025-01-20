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БЕБ оголосило про підозру директорці австрійської компанії у справі російського олігарха Шелкова

Експорт титану відбувався за заниженими цінами, а продукція направлялася російським та білоруським компаніям.  

БЕБ оголосило про підозру директорці австрійської компанії у справі російського олігарха Шелкова
Михайло Шелков
Фото: СБУ

Детективи Бюро економічної безпеки повідомили уроженці Рросії про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни меж території та державного кордону України, ухиленні від сплати податків та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Слідством встановлено, що підозрювана у складі організованої злочинної групи, бувши директоркою австрійської компанії, укладала зовнішньоекономічні контракти та додаткові угоди на постачання стратегічної титановмісної сировини з Демурінським ГЗК, що належав російському олігарху Михайлу Шелкову.

"Експорт продукції відбувався за заниженими цінами. У такий спосіб зменшувався розмір податку на прибуток комбінату. Водночас фактично продукція направлялася російським та білоруським компаніям. Таким чином титановмісна сировина з Демурінського ГЗК надходила до підприємств РФ, які безпосередньо причетні до виготовлення зброї для потреб міністерства оборони РФ або ж є ключовими структурами в мережі розробки та виготовлення зброї", - зазначили в БЕБ.

Наразі жінці оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. ч. 2, 3 ст. 209, ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 437 Кримінального кодексу. 

Досудове розслідування триває. 

Що відомо про Шелкова

  • Михайло Шелков є російським мільярдером, ексголова інвестиційного підрозділу державної компанії "Ростех", власник контрольного пакета акцій компанії ВСМПО-АВІСМА - найбільшого у світі виробника титану для аерокосмічної галузі.
  • У жовтні минулого року ВАКС стягнув у дохід держави частину активів Шелкова - права вимоги підконтрольних йому компаній-нерезидентів до ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" за договорами позики, кредитними договорами та контрактами щодо поставки продукції на загальну суму близько 29 млн доларів та майже 7 млн грн.
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