АРМА перевіряє учасників конкурсу на управителя ТРЦ "Gulliver"

Агенство перевіряє назви юридичних осіб, які беруть участь у конкурсі виключно під час аукціону.

Агентство із розшуку та менеджменту активів (АРМА) наразі перевіряє учасників конкурсу на управителяТРЦ "Gulliver" у Києві на відповідність кваліфікаційним вимогам.

Про це повідомляє голова АРМА Олена Дума.

Вона зазначає, що для повної перевірки необхідно опрацювання тисячі сторінок документації по кожному учаснику.

"Одразу після завершення аукціону АРМА направило запити до Служби безпеки України та Національної поліції України щодо перевірки учасників на причетність та повʼязаність до власника арештованого активу та рф. Частину відповідей Агентство вже отримало, і наявні дані вже частково підтверджують раніше опубліковану інформацію в українських медіа", — каже Олена Дума.