АРМА перевіряє учасників конкурсу на управителя ТРЦ "Gulliver"

Агентство із розшуку та менеджменту активів (АРМА) наразі перевіряє учасників конкурсу на управителяТРЦ "Gulliver" у Києві на відповідність кваліфікаційним вимогам.
Про це повідомляє голова АРМА Олена Дума.
Вона зазначає, що для повної перевірки необхідно опрацювання тисячі сторінок документації по кожному учаснику.
"Одразу після завершення аукціону АРМА направило запити до Служби безпеки України та Національної поліції України щодо перевірки учасників на причетність та повʼязаність до власника арештованого активу та рф. Частину відповідей Агентство вже отримало, і наявні дані вже частково підтверджують раніше опубліковану інформацію в українських медіа", — каже Олена Дума.
- 10 січня Державне агентство з розшуку та менеджменту активів провело публічний аукціон на платформі Prozorro для відбору управителя торгівельно-розважального центру Gulliver у Києві.
- За підсумками конкурсу переможцем стало БК "Міленіум", яке запропонувало найнижчу винагороду за управління розміром 0,15%.
- Водночас, Hromadske виявило, що переможець аукціону на управителя ТРЦ Gulliver ТОВ "БК "Міленіум" має зв’язок із його ексвласником Віктором Поліщуком.