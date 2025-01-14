Кабмін схвалив проєкт програми співпраці між Україною і Міжнародним енергетичним агентством

Кабінет Міністрів схвалив проєкт Спільної робочої програми між Україною і Міжнародним енергетичним агентством (МЕА) на 2025-2026 роки та уповноважив міністра енергетики Германа Галущенка її підписати.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Схвалена програма базується на досягненнях 2023–2024 років та визначає пріоритети співпраці на 2025–2026 роки. Йдеться, зокрема, про:

виконання стратегічних документів, таких як енергетична стратегія України до 2050 року та Національний план з енергетики і клімату до 2030 року;

розвиток відновлюваної енергетики та підвищення енергоефективності;

інтеграцію енергетичного сектору України до європейських енергетичних ринків;

створення ринків біометану і низьковуглецевого водню;

посилення безпеки енергетичної системи, як-от диверсифікацію джерел енергії та впровадження «розумних мереж»;

удосконалення механізмів збору, аналізу та використання енергетичних даних.

Україна приєдналася до Міжнародного енергетичного агентства у липні 2022 року і стала 11-ю країною-асоційованим членом. За цей час реалізували низку ініціатив, зокрема, інтеграцію української енергосистеми до ENTSO-E, розроблення програм підтримки енергоефективності та запуск ринкових механізмів для розвитку відновлюваних джерел енергії.