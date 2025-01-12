Найбільше українці довіряють волонтерам, рівень довіри до органів держвлади знижується, - опитування

Серед українців спостерігається зниження тенденція до зниження довіри до органів державної влади (Верховна Рада, Уряд). Про це свідчать результати опитування КМІС.

Рівень довіри до Верховної Ради за останній рік майже не змінився (13% зараз проти 15% у грудні 2023 року), проте з 61% до 68% зросла частка тих, хто не довіряє парламенту. Якщо в грудні 2023 року баланс довіри-недовіри становив -46%, то зараз – -55%.

При цьому більше половини українців можуть назвати принаймні одну фракцію, чию діяльність вони схвалюють, тобто висока недовіра парламенту не означає недовіри всім парламентарям. Навіть серед тих, хто не довіряє парламенту, 47% назвали принаймні одну фракцію, чию діяльність вони схвалюють (для тих, хто довіряє парламенту – 69%, серед тих, хто не визначився зі своєю думкою – 56%).

Довіра уряду трохи вища, проте також низька: зараз довіряють 20% (у грудні 2023 року – 26%), не довіряють – 53% (у грудні 2023 року – 44%). Разом із тим, попри низьку довіру, більшість українців проти проведення виборів зараз.

Довіра до Сил оборони лишається стабільно дуже висока підтримка – 92% довіряють і лише 2% не довіряють (рік тому показники були, відповідно, 96% і 1%).

Служба безпеки також зберігає досить високий рівень довіри (попри деяке зниження порівняно з минулим роком). Так, 54% українців довіряють СБУ, не довіряють – 21% (у грудні 2023 року показники були 58% до 16%).

Довіра до поліції дещо знизилася – з 41% до 37% стало менше тих, хто довіряє поліції, і при цьому з 29% до 38% стало більше тих, хто не довіряє.

Критично низькою лишається довіра судам і прокурорам. Лише 12% українців довіряють судам і лише 9% довіряють прокурорам. Не довіряють – відповідно, 63% і 67%. Порівняно з минулим роком ситуація не змінилася.

Хоча формально за останній рік рівень довіри судам і прокурорам істотно не погіршився, інші дані показують, що сприйняття ситуації із справедливістю стає гострішим. Так, у вересні 2023 року КМІС ставив запитання щодо сприйняття корупції і 59% відповіли, що "в Україні дійсно є спроби боротися з корупцією, є позитивні зрушення", а 36% - що "Україна є безнадійно корумпованою, позитивних змін немає".

У вересні 2024 року уже 48% вірили, що в Україні є спроби боротьби з корупцією, а частка тих, хто скоріше згоден з безнадійною корумпованістю, зросла до 47%. У грудні 2023 року 55% українців вважали, що корупціонерів треба карати якомога швидше, навіть якщо це буде з порушенням законів.

Зберігається висока довіра до волонтерів – 81% їм довіряють і лише 5% не довіряють (у грудні 2023 року показники була 84% і 3% відповідно).

Церква раніше була інституцією-лідером за довірою, проте за останні роки істотно втрачала в довірі, зокрема, низхідний тренд стабільно мав місце і в період 2021-2023 років. За останній рік ситуацію з довірою Церкві трохи покращилася – зараз 40% довіряють Церкві і 26% не довіряють. У 2023 році співвідношення було 38% до 31%.

Довіра українським ЗМІ лишається доволі низькою з незначним, але низхідним трендом за останній рік. Так, зараз українським ЗМІ довіряють 27%, не довіряють – 42% (решта 32% мають невизначене ставлення). У грудні 2023 року довіряли 29%, не довіряли – 40%.

Як повідомлялося, рейтинг довіри до українського президента в грудні склав 52 % Не довіряли президентові 39 % опитаних українців, а ще 9 % не змогли визначитися. Хоча показники довіри протягом року пішли униз, але баланс довіри-недовіри залишився позитивним і склав + 13 %.