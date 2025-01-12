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За тиждень українські сапери знешкодили понад 1,5 тисячі вибухонебезпечних предметів

Від початку збройної агресії РФ сапери знешкодили  210 299 вибухонебезпечних предметів.

За тиждень українські сапери знешкодили понад 1,5 тисячі вибухонебезпечних предметів
Фото: Генштаб ЗСУ

За тиждень сапери Державної спеціальної служби транспорту виявили, вилучили та знешкодили 1557  вибухонебезпечних предметів. 

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Українські сапери розмінували та перевірили територію загальною площею 2767,18 гектара. 

Найбільше вибухонебезпечних предметів вилучено у Херсонській області  1159 вибухонебезпечних предметів. 

Всього від початку широкомасштабної агресії РФ підрозділи Держспецтрансслужби знешкодили  210 299 вибухонебезпечних предметів.

Розміновано територію площею 182331,67 гектара:

  • Автомобільних доріг – 1059,86 км
  • Акваторії – 25,78 га
  • Залізничних колій – 2736,21 км
  • Лінії електромереж – 517,50 км
  • Газогонів – 82,06 км
  • Територій житлового призначення – 380,72 га
  • Лісів – 466,75 га.

Мешканців деокупованих територій просять не виходити в поля, ліси, лісосмуги, на водойми. 

"Уникайте місць позначених маркуванням "Небезпечно міни!". Не з'їжджайте з доріг на узбіччя! Пересуватись потрібно лише твердими поверхнями. А якщо побачили підозрілий предмет не підходьте до нього, не чіпайте і телефонуйте 101, 102 або 112!",  ідеться у повідомленні.

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