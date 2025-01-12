Окупанти вдарили по Дніпропетровщині дронами та з важкої артилерії

Вночі 12 січня російська армія двічі вдарила з важкої артилерії і атакувала дроном-камікадзе по Нікополю. Пошкоджень зазнало підприємство.
Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Окрім пошкодженого внаслідок обстрілів підприємства у Нікополі, ворог поцілив fpv-дроном по Зеленодольській громаді на Криворіжжі. Пошкоджена інфраструктура.
2За уточненою інформацією через вчорашню ворожу атаку у Синельниківському районі виникла пожежа. Вогонь загасили. Понівечені адміністративна будівля, місцевий клуб, кафе та магазин", — ідеться у повідомленні.
Скрізь минулося без загиблих і постраждалих.
- Упродовж доби російська армія атакувала з різних видів озброєння Запорізьку, Херсонську та Донецьку області. Внаслідок обстрілів відомо про загиблих та поранених.