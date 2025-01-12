Окупанти вдарили по Дніпропетровщині дронами та з важкої артилерії

Обійшлося без жертв.

Вночі 12 січня російська армія двічі вдарила з важкої артилерії і атакувала дроном-камікадзе по Нікополю. Пошкоджень зазнало підприємство.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Окрім пошкодженого внаслідок обстрілів підприємства у Нікополі, ворог поцілив fpv-дроном по Зеленодольській громаді на Криворіжжі. Пошкоджена інфраструктура.

2За уточненою інформацією через вчорашню ворожу атаку у Синельниківському районі виникла пожежа. Вогонь загасили. Понівечені адміністративна будівля, місцевий клуб, кафе та магазин", — ідеться у повідомленні.

Скрізь минулося без загиблих і постраждалих.