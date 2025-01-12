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Окупанти вдарили по Дніпропетровщині дронами та з важкої артилерії

Обійшлося без жертв.

Окупанти вдарили по Дніпропетровщині дронами та з важкої артилерії
обстріли Дніпропетровщини
Фото: Сергій Лисак

Вночі 12 січня російська армія двічі вдарила з важкої артилерії і атакувала дроном-камікадзе по Нікополю. Пошкоджень зазнало підприємство. 

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Окрім пошкодженого внаслідок обстрілів підприємства у Нікополі, ворог поцілив fpv-дроном по Зеленодольській громаді на Криворіжжі. Пошкоджена інфраструктура. 

2За уточненою інформацією через вчорашню ворожу атаку у Синельниківському районі виникла пожежа. Вогонь загасили. Понівечені адміністративна будівля, місцевий клуб, кафе та магазин",  ідеться у повідомленні.

Скрізь минулося без загиблих і постраждалих.

  • Упродовж доби російська армія атакувала з різних видів озброєння Запорізьку, Херсонську та Донецьку області. Внаслідок обстрілів відомо про загиблих та поранених.
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