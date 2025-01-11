На фронті за добу відбулося 157 боїв, – Генштаб

Найактивніше ворог атакує на Покровському, Краматорському та Курському напрямках.

З початку доби відбулося 157 бойових зіткнень, противник завдав 11 авіаційних та один ракетний удар, застосував 20 КАБ та одну ракету, задіяв для ударів 751 дрон-камікадзе, здійснив близько чотирьох тисяч обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, повідомляє Генштаб про ситуацію станом на 22:00.

На Харківському напрямку російські терористи один раз без успіху штурмували позиції українських підрозділів, намагалися просунутися в напрямку Козачої Лопані.

Шістнадцять разів ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Загризового, наразі точаться три боєзіткнення.

Дев’ятнадцять атак ворога відбили українські воїни поблизу Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Григорівки та в Серебрянському лісі на Лиманському напрямку.

На Сіверському напрямку ворог здійснив одну спробу потіснити наших захисників із займаних позицій в районі населеного пункту Білогорівка.

На Краматорському напрямку окупанти 22 рази йшли на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Часів Яр та Ступочки, бої досі тривають в декількох локаціях.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні шість разів штурмували позиції наших оборонців у районах Торецька та Диліївки. Дотепер точиться одне боєзіткнення.

За підтримки бомбардувальної авіації противник атакує позиції українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня ворог здійснив 63 наступальні дії.

Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Баранівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Звірове, Новоандріївка, Успенівка, Слов’янка та Костянтинопольське.

Наші оборонці мужньо тримають рубежі, відбили 52 ворожих атаки, одинадцять боєзіткнень тривають до цього часу. Ударів КАБами зазнали Покровськ та Новопавлівка.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 189 та поранили 188 окупантів. Знищено один танк, два БТРи, три одиниці автомобільної техніки та антену БпЛА росіян. Також пошкоджено два автомобілі.

На Новопавлівському напрямку противник протягом дня атакував українців п’ять разів в районах Новосілки та Великої Новосілки.

На Придніпровському напрямку два ворожих штурми зазнали невдачі.

На Курському напрямку сьогодні наші захисники відбивали 17 ворожих штурмів. Триває одне боєзіткнення.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.