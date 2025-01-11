Росіяни атакували дронами-камікадзе Нікопольський район Дніпропетровщини

11 січня росіяни вісім разів атакували дронами-камікадзе Нікопольський район Дніпропетровщини.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, ворог атакував районний центр, а також Марганецьку, Червоногригорівську і Покровську громади.
«Пошкоджена АЗС. Та головне, що не постраждали люди», - додав Лисак.
Крім того, окупанти вдарили по Синельниківському районі. Інформація уточнюється, додав очільник області.
- У суботу росіяни застосували дрони для обстрілів Херсонщини. у Кількох населених пунктах були поранені люди, а в Бериславі від атаки є жертва.