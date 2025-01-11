Росіяни атакували дронами-камікадзе Нікопольський район Дніпропетровщини

11 січня росіяни вісім разів атакували дронами-камікадзе Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, ворог атакував районний центр, а також Марганецьку, Червоногригорівську і Покровську громади.

«Пошкоджена АЗС. Та головне, що не постраждали люди», - додав Лисак.

Крім того, окупанти вдарили по Синельниківському районі. Інформація уточнюється, додав очільник області.