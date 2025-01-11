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На Одещині затримали водія та 10 чоловіків, які намагалися незаконно потрапити у Молдову

За "послуги" нелегального перетину кордону організатор захотів по 7-10 тисяч доларів із кожного.

На Одещині затримали водія та 10 чоловіків, які намагалися незаконно потрапити у Молдову
Затримані нелегали і перевізник
Фото: ДПСУ

У ніч на 11 січня на Одещині військовослужбовці Подільського загону неподалік держрубежу зупинили автівку, якою водій перевозив 10 чоловіків призовного віку. 

Як повідомили у ДПСУ, водій та його пасажири мали намір незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону.

З’ясувалося, що мешканці Львівської, Дніпропетровської, Луганської, Харківської, Донецької, Запорізької та Одеської областей для втілення свого незаконного наміру звернулися до організатора – адміна одного з телеграм-каналів. 

Той співпрацював з пособником – водієм, який мав переправити всіх пасажирів та лишитися на території сусідньої Молдови. За "допомогу" з онлайн-навігації організатор з кожного захотів отримати від 7 до 10 тис. доларів США на крипто-гаманець.

Однак, прикордонники завадили намірам порушників.

За спробу незаконного переправлення осіб через державний кордон відносно водія направлено повідомлення до Нацполіції за ст.332 КК України.

Щодо 10 пасажирів складено протоколи про вчинення ними адмінправопорушення за ст. 204-1 КУпАП, справи скерували до суду.

  • Вчора, 10 січня, правоохоронці оголосили про проведення спецоперації з організації втечі ухилянтів за кордон. Слідчі дії почали в усіх областях. Провели понад 600 обшуків, оголосили підозри 45 людям.
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