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600 одночасних обшуків щодо незаконного переправлення ухилянтів за кордон: підозри оголосили 45 людям

600 одночасних обшуків щодо незаконного переправлення ухилянтів за кордон: підозри оголосили 45 людям
45 підозр оголосили під час спецоперації з перекриття каналів втечі ухилянтів
Фото: Національна поліція в Telegram

Національна поліція підбила перші підсумки масштабної спецоперації з перекриття каналів вивезення чоловіків призовного віку за кордон: станом на 14:35 оголосили вже 45 підозр. 

Слідчі дії ще тривають, повідомили правоохоронці. Деталі спецоперації оприлюднять після завершення всіх дій. 

"Нагадаємо, понад 600 одночасних обшуків проводять оперативники ДСР, слідчі Нацполіції та міграційна поліція спільно з Держприкордонслужбою, працівниками прокуратур та Офісу Генерального прокурора із залученням співробітників ТЦК та СП", – ідеться у повідомленні. 

  • Сьогодні вранці правоохоронці оголосили про проведення спецоперації з організації втечі ухилянтів за кордон. Слідчі дії почали в усіх областях. За попередніми даними, сотні чоловіків змогли втекти поза межам офіційних пунктів проруску. 
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