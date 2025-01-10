​ДБР передало до суду справу радника ексміністра освіти Табачника про державну зраду

Ще під час перебування в Україні зрадник отримував гроші від керівництва РФ для антиукраїнської діяльності.

Державне бюро розслідувань завершило розслідування стосовно колишнього держслужбовця - радника колишнього міністра освіти і науки України Дмитра Табачника. Нині він веде антиукраїнську пропаганду на російських ресурсах та у в інтернеті.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Слідство встановило, що ще під час перебування в Україні зрадник отримував гроші від керівництва Росії для ведення антиукраїнської діяльності. Як "експерт" він озвучував у ефірах та на власних Інтернет-майданчиках наративи російської пропаганди та намагався вплинути на свідомість українців щодо зміни зовнішнього вектора розвитку держави.

"Інструкції" від представників країни-агресора він отримував під час телефонних розмов та особисто в Москві, куди неодноразово приїжджав.

Його обвинувачують у вчиненні державної зради, публічних закликів до ведення агресивної війни, а також виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України (ч. 1 та 2 ст. 111, ч. 3 ст. 436-2, ст. 436 КК України). Пропагандисту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі аж до довічного позбавлення волі.