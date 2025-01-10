​ДБР передало до суду справу радника ексміністра освіти Табачника про державну зраду

Державне бюро розслідувань завершило розслідування стосовно колишнього держслужбовця - радника колишнього міністра освіти і науки України Дмитра Табачника. Нині він веде антиукраїнську пропаганду на російських ресурсах та у в інтернеті.
Про це повідомила пресслужба ДБР.
Слідство встановило, що ще під час перебування в Україні зрадник отримував гроші від керівництва Росії для ведення антиукраїнської діяльності. Як "експерт" він озвучував у ефірах та на власних Інтернет-майданчиках наративи російської пропаганди та намагався вплинути на свідомість українців щодо зміни зовнішнього вектора розвитку держави.
"Інструкції" від представників країни-агресора він отримував під час телефонних розмов та особисто в Москві, куди неодноразово приїжджав.
Його обвинувачують у вчиненні державної зради, публічних закликів до ведення агресивної війни, а також виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України (ч. 1 та 2 ст. 111, ч. 3 ст. 436-2, ст. 436 КК України). Пропагандисту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі аж до довічного позбавлення волі.
- У листопаді 2022 року СБУ повідомила Дмитру Табачнику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Згодом СБУ наклала арешт на його майно на загальну суму понад 2 млн доларів.
- Також СБУ викрила Табачника на співпраці з ФСБ і соратником очільника Чечні Рамзана Кадирова. У березні 2024 року суд заочно призначив Табачнику 15 років ув’язнення.