Пожежа у Лос-Анджелесі забрала життя п'яти людей
Пожежа у Лос-Анджелесі забрала життя п'яти людей
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Заборонити кашпіровських? Рада планує ухвалити закон про охорону психічного здоров'я
Заборонити кашпіровських? Рада планує ухвалити закон про охорону психічного здоров'я
У Києві уламки "шахеда" влучили у багатоповерхівку (оновлено)
У Києві уламки "шахеда" влучили у багатоповерхівку (оновлено)
Рада звільнила від потрійного штрафу фірми, що затримали поставки зброї на фронт (доповнено)
Рада звільнила від потрійного штрафу фірми, що затримали поставки зброї на фронт (доповнено)
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Лісова пожежа у Лос-Анджелесі швидко поширюється, вогонь не вдається локалізувати
Лісова пожежа у Лос-Анджелесі швидко поширюється, вогонь не вдається локалізувати
Прикордонники виявили чоловіка у нестандартній схованці
Прикордонники виявили чоловіка у нестандартній схованці
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
ГоловнаСуспільствоЖиття

​ДБР передало до суду справу радника ексміністра освіти Табачника про державну зраду

Ще під час перебування в Україні зрадник отримував гроші від керівництва РФ для антиукраїнської діяльності.

​ДБР передало до суду справу радника ексміністра освіти Табачника про державну зраду
Фото: Офіс генпрокурора

Державне бюро розслідувань завершило розслідування стосовно колишнього держслужбовця - радника колишнього міністра освіти і науки України Дмитра Табачника. Нині він веде антиукраїнську пропаганду на російських ресурсах та у в інтернеті.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Слідство встановило, що ще під час перебування в Україні зрадник отримував гроші від керівництва Росії для ведення антиукраїнської діяльності. Як "експерт" він озвучував у ефірах та на власних Інтернет-майданчиках наративи російської пропаганди та намагався вплинути на свідомість українців щодо зміни зовнішнього вектора розвитку держави.

"Інструкції" від представників країни-агресора він отримував під час телефонних розмов та особисто в Москві, куди неодноразово приїжджав.

Його обвинувачують у вчиненні державної зради, публічних закликів до ведення агресивної війни, а також виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України (ч. 1 та 2 ст. 111, ч. 3 ст. 436-2, ст. 436 КК України). Пропагандисту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі аж до довічного позбавлення волі.

  • У листопаді 2022 року СБУ повідомила Дмитру Табачнику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Згодом СБУ наклала арешт на його майно на загальну суму понад 2 млн доларів.
  • Також СБУ викрила Табачника на співпраці з ФСБ і соратником очільника Чечні Рамзана Кадирова. У березні 2024 року суд заочно призначив Табачнику 15 років ув’язнення.
LB.ua в соцмережах:
﻿
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies