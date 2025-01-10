Росіяни стали менше літати гелікоптерами над Чорним морем, - ВМС

Росіяни зменшили кількість вильотів гелікоптерами над Чорним морем.

Про це в заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Укрінформ.

"Насправді деяка позитивна динаміка спостергіається. Це факт, і це вже не перша доба, тому можна казати, що є системність. Кількість літаковилітів саме гелікоптерами зменшилась. І минулої доби це теж було помітно", - зазначив він.

На його думку, це може бути пов'язано з погодними умовами.

"Може, це буде пов'язано і з погодними умовами, проте вони зараз не настільки критичні, щоб сильно впливати на польоти авіації. Тому, можливо, ворог реагує трохи на можливі загрози в морі, і сказати, що вони припинили цю практику я не можу. Гелікоптери використовуються, проте трошки в меншій кількості", - додав речник.

Плетенчук зазначив, що задіяння окупантами літаків залишається на тому ж рівні. Зокрема, найактивніше росіяни використовують безпілотні системи.

"Що стосується літаків, там активність залишається на тому самому рівні, і найбільш активно ворог використовує безпілотні системи, це багато різноманітних моделей БПЛА", - додав він.