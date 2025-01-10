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Одна людина загинула і 16 поранені внаслідок учорашніх ударів Росії по Херсону і області

Ворог пошкодив близько 50 будинків, зокрема шість – багатоповерхових. 

Одна людина загинула і 16 поранені внаслідок учорашніх ударів Росії по Херсону і області
Наслідки удару по Херсону
Фото: Прокуратура Херсонської області

Протягом минулої доби внаслідок російських ударів у Херсонській області загинула одна людина, 16 поранені.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Білозерка, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Незламне, Суханове, Новорайськ, Заможне, Раківка, Червоний Маяк, Новоберислав, Понятівка, Томарине, Велетенське, Молодіжне, Комишани, Наддніпрянське, Садове, Веселе, Вірівка, Дудчани, Ольгівка, Микільське, Саблуківка, Кізомис, Токарівка, Тягинка, Іванівка, Миколаївка, Михайлівка, Монастирське, Новоолександрівка, Новотягинка, Львове, Зеленівка, Зміївка, Придніпровське, Гаврилівка та Херсон. Про це голова ОВА Прокудін повідомив у Telegram. 

"російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 42 приватні будинки. Також окупанти понівечили газопроводи, гаражі, господарську споруду та приватні автомобілі", – йдеться у повідомленні. 

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