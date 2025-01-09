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Окупанти завдали авіаудару по Херсону, постраждали цивільні

Є значні пошкодження та руйнування будинків, промислових об’єктів та автотранспорту.

Окупанти завдали авіаудару по Херсону, постраждали цивільні
Наслідки обстрілу Херсона
Фото: Херсонська облпрокуратура

Сьогодні, 9 січня, росіяни завдали авіаудару по інфраструктурі Херсону і Окупанти завдали авіаудару по Херсону. Про це повідомили у Херсонській облпрокуратурі. 

Кількість постраждалих зросла до 9, їх госпіталізували. За даними ОВА, “швидка” доставила до лікарні 51-річного чоловіка, який дістав вибухову травму та контузію. 

"Ще двом потерпілим – 63-річній жінці та 38-річному чоловіку – меддопомогу надали на місці. У них – теж вибухові травми і контузії", – ідеться у повідомленні. 

Унаслідок ворожого обстрілу є значні пошкодження та руйнування будинків, промислових об’єктів та автотранспорту.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наслідки обстрілу Херсона
Фото: Херсонська облпрокуратура
Наслідки обстрілу Херсона

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