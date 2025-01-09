47 бригада та ССО відбили масований штурм росіян у Курській області

Військові 47 бригади "Маґура" спільно з суміжними військами з Сил спеціальних операцій відбили масований штурм росіян у Курській області. Ворог для протидії Силам оборони задіяв велику кількість техніки і особового складу.

Першими в колонах йшли танки з тралами, щоб розмінувати проходи. Атаки здійснювалися накатами в 6 хвиль, повідомили в 47 бригаді.

"ворог також намагався прориватися танками, БМП, БТРами і навіть багі — загалом близько 50 одиниць техніки. Та всі підрозділи 47 бригади «Маґура» діяли, як один механізм, – і дали ворогу по зубах. Танки, БМП-2, БМД, БТР, багі та «Ланцет» – наші воїни із суміжниками спалили ворожої техніки на десятки мільйонів доларів. А бойові втрати ворога в особовому складі – фактично рота: 45 росіян знищено, 53 – трьохсоті", – розповіли військові.

Коли саме відбувся бій – не уточнили.