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47 бригада та ССО відбили масований штурм росіян у Курській області

Сили оборони зупинили спробу прориву ворога. 

47 бригада та ССО відбили масований штурм росіян у Курській області
Відбиття штурму
Фото: скріншот

Військові 47 бригади "Маґура" спільно з суміжними військами з Сил спеціальних операцій відбили масований штурм росіян у Курській області. Ворог для протидії Силам оборони задіяв велику кількість техніки і особового складу.

Першими в колонах йшли танки з тралами, щоб розмінувати проходи. Атаки здійснювалися накатами в 6 хвиль, повідомили в 47 бригаді.

"ворог також намагався прориватися танками, БМП, БТРами і навіть багі — загалом близько 50 одиниць техніки. Та всі підрозділи 47 бригади «Маґура» діяли, як один механізм, – і дали ворогу по зубах. Танки, БМП-2, БМД, БТР, багі та «Ланцет» – наші воїни із суміжниками спалили ворожої техніки на десятки мільйонів доларів. А бойові втрати ворога в особовому складі – фактично рота: 45 росіян знищено, 53 – трьохсоті", – розповіли військові. 

Коли саме відбувся бій – не уточнили. 

  • У січні Сили оборони розпочали новий наступ у Курській області. 5 січня вранці керівник Центру протидії дезінформації Коваленко повідомив про те, що українські підрозділи атакували в Курській області на декількох напрямках. Російські ресурси заявили про новий наступ українських сил. Вранці 6 січня речник Генштабу Андрій Ковальов відніс курський напрямок до тих, де минулого тижня були найінтенсивніші зіткнення. 
  • Курська операція триває з початку серпня 2024. Тоді Сили оборони неочікувано пішли в наступ на територію Росії. Метою було створення буферної зони, аби убезпечити населення України в прикордонних територіях, а також послаблення ворога на інших напрямках. Силам оборони вдалося захопити певну кількість території, а Росія для посилення власних позицій залучила війська Північної Кореї. Частину території, яку українці тримали під контролем, Росії вдалося відвоювати назад, але бої на цьому напрямку динамічні.
  • На початку січня український президент називав її сильним козирем в усіх перемовинах. 
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