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На Донеччині обстрілами пошкоджено низку приватних будинків, багатоповерхівок і підприємство

Інформація про постраждалих за добу не надходила.

На Донеччині обстрілами пошкоджено низку приватних будинків, багатоповерхівок і підприємство
Фото: телеграм / Zelenskiy

На Донеччині за минулу добу внаслідок обстрілів пошкоджено низку приватних будинків, багатоповерхівок і підприємство. 

Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін. 

Покровський район. У Покровську пошкоджено 3 будинки і підприємство, у Гришиному пошкоджено будинок.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 5 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, лінію електропередач і газогін. У Костянтинівці пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки і 2 багатоповерхівки.

Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 186 людей, у тому числі 19 дітей.

Зазначимо, загалом цієї ночі росіяни запустили по Україні 70 ударних дронів, ППО збила 46 із них. ППО працювала у 9 областях України.

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