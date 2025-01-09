За добу ворожа армія втратила 1430 солдатів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1430 російських вояків, 17 ворожих танків, 16 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем.
Про це повідомили у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 803 100 (+1430) осіб,
- танків ‒ 9731 (+17) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20221 (+16) од,
- артилерійських систем – 21765 (+36) од,
- РСЗВ – 1260 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1038 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21813 (+86),
- крилаті ракети ‒ 3014 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 33387 (+80) од,
- спеціальна техніка ‒ 3686 (+5).
Дані уточнюються.