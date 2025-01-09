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За добу ворожа армія втратила 1430 солдатів

Від початку вторгнення РФ Сили оборони знищили близько 803 100 окупантів. 

За добу ворожа армія втратила 1430 солдатів
Український боєць на позиціях
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1430 російських вояків, 17 ворожих танків, 16 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем. 

Про це повідомили у Генштабі. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько  803 100 (+1430) осіб,
  • танків ‒ 9731 (+17) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 20221 (+16) од,
  • артилерійських систем – 21765 (+36) од,
  • РСЗВ – 1260 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1038 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21813 (+86),
  • крилаті ракети ‒ 3014 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 33387 (+80) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3686 (+5).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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