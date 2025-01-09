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Унаслідок вчорашньої атаки у Запоріжжі всього травмовані понад 100 людей, і 13 – загинули

Аварійно-рятувальні роботи завершили. 

Унаслідок вчорашньої атаки у Запоріжжі всього травмовані понад 100 людей, і 13 – загинули
Ліквідація наслідків авіаудару по Запоріжжі
Фото: Нацполіція

Унаслідок вчорашньої російської атаки у Запоріжжі відомо про 113 поранених та 13 вбитих людей. На зараз госпіталізовані  59 людей, з них 10 у важкому стані. 

Про це повідомили МВС, ДСНС та очільник ОВА Іван Федоров

Серед травмованих – дівчинка 2011 року народження. Пошкоджені 36 транспортних засобів, у тому числі трамвай, 2 маршрутних таксі, 3 адміністративних будівлі та житлову багатоповерхівку.

Рятувальники ліквідували пожежу в адміністративній будівлі на площі 800 кв.м та 3-х автомобілей.  

Поліцейські зареєстрували 163 заяви громадян.  Аварійно-рятувальні роботи завершено.

За словами Федорова, ворог ударив по середмістю ФАБами.

Наслідки атаки по Запоріжжю
Фото: Нацполіція
Наслідки атаки по Запоріжжю

  • У МЗС відреагували на авіаудар по Запоріжжю і закликали надати більше зброї для України і посилити санкції санкцій проти РФ.
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