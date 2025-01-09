Унаслідок вчорашньої атаки у Запоріжжі всього травмовані понад 100 людей, і 13 – загинули

Унаслідок вчорашньої російської атаки у Запоріжжі відомо про 113 поранених та 13 вбитих людей. На зараз госпіталізовані 59 людей, з них 10 у важкому стані.

Про це повідомили МВС, ДСНС та очільник ОВА Іван Федоров.

Серед травмованих – дівчинка 2011 року народження. Пошкоджені 36 транспортних засобів, у тому числі трамвай, 2 маршрутних таксі, 3 адміністративних будівлі та житлову багатоповерхівку.

Рятувальники ліквідували пожежу в адміністративній будівлі на площі 800 кв.м та 3-х автомобілей.

Поліцейські зареєстрували 163 заяви громадян. Аварійно-рятувальні роботи завершено.

За словами Федорова, ворог ударив по середмістю ФАБами.

Фото: Нацполіція Наслідки атаки по Запоріжжю