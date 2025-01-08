USAID передало “Укренерго” техніку для відновлення пошкоджених енергооб'єктів

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало “Укренерго” чергову партію допомоги.
Про це повідомила пресслужба “Укренерго”.
USAID передало техніку, яка допоможе ремонтним бригадам “Укренерго” прискорити відновлення пошкоджених російськими обстрілами енергооб’єктів.
Зокрема, “Укренерго” отримало 4 багатофункціональні навантажувачі Manitou, які можуть підняти обладнання вагою понад 3 тонни на висоту до 10 метрів. Загалом “Укренерго” отримало вже 10 одиниць такої техніки.
Окрім навантажувачів, “Укренерго” отримало 8 мікроавтобусів для перевезення персоналу.
Загалом USAID надало “Укренерго” підтримки технікою й обладнанням на майже 130 млн доларів.
- У жовтні минулого року USAID виділило понад 1 млрд доларів допомоги Україні: 825 млн доларів на підтримку енергетичної системи України і 237 млн доларів на гуманітарну допомогу Україні.