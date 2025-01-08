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USAID передало “Укренерго” техніку для відновлення пошкоджених енергооб'єктів

Енергетикам передали багатофункціональні навантажувачі та мікроавтобуси.

USAID передало “Укренерго” техніку для відновлення пошкоджених енергооб'єктів
USAID передало “Укренерго” техніку для відновлення пошкоджених енергооб'єктів
Фото: Укренерго

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало “Укренерго” чергову партію допомоги.

Про це повідомила пресслужба “Укренерго”.

USAID передало техніку, яка допоможе ремонтним бригадам “Укренерго” прискорити відновлення пошкоджених російськими обстрілами енергооб’єктів. 

Зокрема, “Укренерго” отримало 4 багатофункціональні навантажувачі Manitou, які можуть підняти обладнання вагою понад 3 тонни на висоту до 10 метрів. Загалом “Укренерго” отримало вже 10 одиниць такої техніки.

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Окрім навантажувачів, “Укренерго” отримало 8 мікроавтобусів для перевезення персоналу. 

Загалом USAID надало “Укренерго” підтримки технікою й обладнанням на майже 130 млн доларів. 

  • У жовтні минулого року USAID виділило понад 1 млрд доларів допомоги Україні: 825 млн доларів на підтримку енергетичної системи України і 237 млн доларів на гуманітарну допомогу Україні.
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