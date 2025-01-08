Росіяни поранили двох цивільних на Херсонщині

Упродовж минулої доби російські війська атакували 37 населених пунктів Херсонщини. Окупанти вбили двох та поранили дев'ятьох мешканців області.

Поранених шпиталізували з вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Медики надають їм необхідну всю допомогу.

“Під удар ворожого дрона потрапили чоловіки, 30 та 58 років”, - йдеться у повідомленні.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА .

Сьогодні, 8 січня, російська армія атакувала безпілотником Берислав у Херсонській області .

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