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Росіяни поранили двох цивільних на Херсонщині

Чоловіки потрапили під удар російського дрона.

Росіяни поранили двох цивільних на Херсонщині
Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

Сьогодні, 8 січня, російська армія атакувала безпілотником Берислав у Херсонській області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Під удар ворожого дрона потрапили чоловіки, 30 та 58 років”, - йдеться у повідомленні.

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Поранених шпиталізували з вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Медики надають їм необхідну всю допомогу.

  • Сьогодні вранці, 8 січня, російська окупаційна армія вбила жителя Херсонщини.

  • Упродовж минулої доби російські війська атакували 37 населених пунктів Херсонщини. Окупанти вбили двох та поранили дев'ятьох мешканців області. 

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