У Куп'янську досі залишаються понад 1300 цивільних

Ситуація у Куп'янську Харківської області залишається складною. Досі у місті залишаються 1133 людини.

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"За минулу добу окупанти застосували проти беззбройних жителів Харківщини 3 БПЛА «Шахед», які були ліквідовані силами ППО", — зазначає начальник військової адміністрації.

За словами очільника ОВА, на лівому березі м. Куп‘янськ наразі залишаються проживати 133 людини, на правому — понад 1000. З огляду на складну безпекову ситуацію та ускладнений доступ до комунікацій, активні евакуаційні заходи продовжуються.

"Допомагати нашим людям, особливо жителям прифронтових населених пунктів та вразливим категоріям населення, пройти опалювальний сезон — пріоритет роботи Харківської ОВА", — наголошує Синєгубов.