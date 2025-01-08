У Куп'янську досі залишаються понад 1300 цивільних

Ситуація у Куп'янську Харківської області залишається складною. Досі у місті залишаються 1133 людини.
Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"За минулу добу окупанти застосували проти беззбройних жителів Харківщини 3 БПЛА «Шахед», які були ліквідовані силами ППО", — зазначає начальник військової адміністрації.
За словами очільника ОВА, на лівому березі м. Куп‘янськ наразі залишаються проживати 133 людини, на правому — понад 1000. З огляду на складну безпекову ситуацію та ускладнений доступ до комунікацій, активні евакуаційні заходи продовжуються.
"Допомагати нашим людям, особливо жителям прифронтових населених пунктів та вразливим категоріям населення, пройти опалювальний сезон — пріоритет роботи Харківської ОВА", — наголошує Синєгубов.
- Російська армія 4 грудня намагалася прорвати оборону міста Куп'янськ на Харківщині. Українські сили відбили штурм ворога.