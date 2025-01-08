КримSOS: від початку окупації Криму зафіксували щонайменше 66 жертв насильницьких зникнень

Російські військові на бронетранспортері рухаються в напрямку материкової України біля Армянська, Крим, 25 лютого 2022 року.

Зафіксовано щонайменше 66 жертв насильницьких зникнень у Криму з початку російської окупації.

Про це повідомила громадська організація КримSOS.

Доля 21 особи досі залишається невідомою, шістьох знайшли мертвими, одну людину екстрадували за кордон, сімох обвинуватили у вчиненні злочину, а 31-у особу було звільнено впродовж кількох днів, зазначив аналітик КримSOS Євгеній Ярошенко.

Ярошенко виокремив чотири хвилі насильницьких зникнень на окупованому півострові. Прша хвиля відбулася під час становлення окупаційної влади в Криму та припадає на березень-травень 2014 року. У цей період жертвами насильницьких зникнень стали щонайменше 25 проукраїнських активістів.

«Зокрема, Решат Аметов, який вийшов на одиночний пікет у Сімферополі, а через 12 днів був знайдений мертвим зі слідами численних катувань. Крім того, члени «Кримської самооборони» впродовж 11 днів безпідставно утримували лідерів української громади Криму Андрія Щекуна та Анатолія Ковальського, а доля та місцезнаходження 5 проукраїнських активістів, серед яких Валерій Ващук, Іван Бондарець, Василь Черниш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зінедінов досі невідома», – зазначив аналітик.

Друга хвиля насильницьких зникнень була восени 2014 року. Тоді жертвами насильницьких зникнень були здебільшого кримські татари, зокрема, вже понад 10 років невідомо про долю та місцезнаходження сина і племінника правозахисника й ветерана кримськотатарського національного руху Абдурешита Джеппарова.

Третя хвиля тривала з серпня 2015 року по травень 2016 року. Вона також більше торкнулася кримськотатарського населення. Зокрема, із 24 травня 2016 року нічого невідомо про долю викраденого відомого активіста Меджлісу кримськотатарського народу Ервіна Ібрагімова.

Четверта хвиля почалася з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Тоді окупаційні війська почали масово викрадати осіб на території Херсонської та Запорізької областей, десятки з них згодом потрапили у слідчі ізолятори в Криму, зокрема, Ірина Горобцова, Олексій Кисельов, Руслан Абдурахманов, Рустем Османов.

У КримSOS нагадали, що останньою жертвою насильницьких зникнень стала головна редакторка кримськотатарського дитячого журналу «Арманчыкъ» Едіє Муслімова, яку викрали 21 листопада 2024 року. Коли ситуація набула розголосу, жінку відпустили.