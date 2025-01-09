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Росіяни знову вдарили по Харкову дроном "Молния"

Наслідки з'ясовуються.

Росіяни знову вдарили по Харкову дроном "Молния"
російський дрон "Молния"
Фото: з відкритих джерел

Росіяни вдруге за день вдарили по Харкову безпілотником "Молния". 

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

“Щойно ще один приліт по місту. Попередньо теж БПЛА "Молнія". Подробиці зʼясовуємо”, - написав він у Telegram.

Раніше сьогодні росіяни близько 15:00 вдарили безпілотником "Молния" по підприємству в Немишлянському районі Харкова. Гостру реакцію на стрес дістав чоловік, пошкоджено дві будівлі.

5 січня російська армія атакувала безпілотником "Молния" Харків, на межі Салтівського і Київського районів.

18 грудня минулого року росіяни атакували  дроном "Молния" торгівельний центр у Харкові. 

  • "Молния" - ударний безпілотний літальний апарат літакового типу, що запускається зі спеціальної катапульти та наводиться на ціль оператором як FPV-дрон. БПЛА має дальність польоту до 40 км та бойову частину до 5 кг, що в десять разів менше за “шахедівську”. 
  • Окрім полювання на військові цілі, Росія використовує "Молнии" для терору мирного населення у наближених до лінії фронту містах та районах. В листопаді минулого року року ціллю такої атаки стали багатоповерхівка та торгівельний центр у Салтівському районі Харкова, тоді було поранено кількох людей. Враховуючи те, що БПЛА керується та направляється безпосередньо оператором, цивільні обʼєкти були навмисною ціллю.
  • За даними ГУР Міноборони, виробництві БПЛА "Молния" використовуються компоненти виробництва КНР та деяких країн Заходу, зокрема, Швейцарії, США та Нідерландів. 
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