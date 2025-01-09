Росіяни знову вдарили по Харкову дроном "Молния"

Росіяни вдруге за день вдарили по Харкову безпілотником "Молния".

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

“Щойно ще один приліт по місту. Попередньо теж БПЛА "Молнія". Подробиці зʼясовуємо”, - написав він у Telegram.

Раніше сьогодні росіяни близько 15:00 вдарили безпілотником "Молния" по підприємству в Немишлянському районі Харкова. Гостру реакцію на стрес дістав чоловік, пошкоджено дві будівлі.

5 січня російська армія атакувала безпілотником "Молния" Харків, на межі Салтівського і Київського районів.

18 грудня минулого року росіяни атакували дроном "Молния" торгівельний центр у Харкові.